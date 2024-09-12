РФ призвала МАГАТЭ жестче реагировать на угрозы Киева в отношении Курской АЭС

Фото: ТАСС/Управление коммуникаций Курской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно дать более жесткий и внятный ответ на провокации со стороны Украины в отношении Курской АЭС. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Дипломат напомнил, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в августе посетил станцию и ознакомился с последствиями нападений на объект, а также выразил Гросси признательность за этот визит.

"Надеемся, что сделанные им заявления по итогам этого мероприятия остудят горячие головы украинских властей. Вместе с тем не можем не отметить, что реакция на продолжающиеся ядерные провокации Киева должна быть более жесткой и внятной – со стороны как руководства Секретариата МАГАТЭ, так и Совета управляющих", – цитирует Ульянова ТАСС.

Постпред РФ подчеркнул, что речь идет об угрозе ядерной катастрофы.

Владимир Путин ранее назвал атаки украинских сил на Курскую атомную электростанцию "очень опасными терактами". Президент добавил, что аналогичным образом обстоит ситуация и с Запорожской АЭС.

По данным "Росатома", энергоблок Курской станции может быть остановлен в случае опасности, однако сейчас такой необходимости нет. Такой вариант развития событий рассматривался специалистами. Но на сегодняшний день достаточно тех мер безопасности, которые уже были приняты.