Шойгу рассказал о срыве переговоров по отказу от ударов по энергообъектам

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Владимир Путин до вторжения ВСУ в Курскую область согласился на предложение Турции отказаться от ударов по объектам энергетики, однако Украина не пошла на такие договоренности. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Как писали иностранные СМИ, до вторжения ВСУ в Курскую область Москва и Киев планировали провести "секретные" переговоры. На них, по данным журналистов, должна была идти речь о прекращении конфликта, также стороны планировали договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев.

"Турция нам предложила <…> не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: "Да, давайте, давайте мы такое решение примем", – сказал Шойгу, добавив, что позже украинские власти отказались от этого.

В конце августа текущего года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о нанесении российской армией ударов по объектам энергетики в 15 областях Украины. Он подчеркивал, что в ходе атаки ВС РФ использовали дроны, крылатые ракеты и комплексы "Кинжал". В свою очередь, "Укрэнерго" была вынуждена ввести экстренные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.