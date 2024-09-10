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10 сентября, 14:55

Происшествия

Премьер Украины Шмыгаль заявил об уничтожении почти всех ТЭЦ, обслуживающих Харьков

Фото: телеграм-канал "Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України"

Российские военные уничтожили почти все теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые обслуживали Харьков. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные", – передает его слова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у России с Украиной не было никаких четких договоренностей об ограничении ударов по объектам энергетики. А на фоне ситуации в Курской области трудно представить возможное достижение каких-то соглашений, уточнил он.

До этого ВС РФ ударили по объектам энергетики в 15 областях Украины. По словам Шмыгаля, российские военные использовали дроны, крылатые ракеты и комплексы "Кинжал". В результате "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.

ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам Украины

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