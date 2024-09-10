Песков заявил, что у РФ не было четкого договора не бить по энергообъектам Украины

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У России не было никаких четких договоренностей с Украиной по поводу ограничений ударов по объектам энергетики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас трудно представить себе возможное достижение каких-то договоренностей на фоне ситуации в Курской области", – сказал Песков.

Ранее он подтвердил наличие плана у российских военных по выдавливанию Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области, отказавшись говорить о них публично.



Бои с ВСУ не прекращаются в регионе с 6 августа. Там введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО. Общие потери украинцев за это время составили более 11 400 солдат и 89 танков.

