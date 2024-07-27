27 июля, 21:56Политика
Офицер ВСУ предложил украинцам отправиться на фронт ради электроэнергии
Фото: 123RF/bumbledee
Для того, чтобы у украинцев была электроэнергия, необходимо отправляться на передовую. С соответствующим предложением выступил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, передает РИА Новости.
"У меня есть свет 24 часа в сутки. У нас работают два генератора, поэтому, кому хочется, чтобы свет был всегда – контракт на три года, и все прекрасно", – заявил он.
Как утверждает Сазонов, тем, кто находится на поле боя, стараются предоставлять доступ к электроэнергии, чтобы военнослужащие могли заряжать рации и дроны.
Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался, что украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни.
Действующий украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил, что на фоне значительной потери генерации электроэнергии в стране он озаботился альтернативными вариантами, в том числе солнечной энергией.
Так, Зеленский поручил властям в срочном порядке представить программу для стимулирования в стране установки солнечной генерации и накопителей энергии, а также план достройки всех защитных сооружений для энергетики.
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