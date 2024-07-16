Порошенко выступил с резким обращением из-за катастрофы на Украине

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Украинские власти не принимают никаких мер для восстановления электрогенерации, несмотря на ее острую нехватку в жаркие дни, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в Верховной раде.

"Проглатывайте этот прохладный воздух. И представьте себе девятый, тринадцатый или двадцатый этаж многоэтажного здания без света, кондиционеров и лифта", – цитирует Порошенко РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Экс-президент отметил, что шесть недель назад требовали, чтобы в Верховную раду внесли закон о снятии пошлин и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов. В связи с этим у Порошенко возник вопрос о том, где сейчас солнечные батареи и аккумуляторы.

В июне украинская национальная компания "Укрэнерго" сообщила о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры после ударов ВС РФ. В связи с этим во всех регионах страны ввели лимиты потребления электроэнергии.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский на фоне значительной потери генерации электроэнергии озаботился альтернативными вариантами, в том числе солнечной энергией. Он поручил властям в срочном порядке представить программу для стимулирования в стране установки солнечной генерации и накопителей энергии, а также план достройки всех защитных сооружений для энергетики.