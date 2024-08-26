Шмыгаль: РФ нанесла удары по энергообъектам в 15 областях Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия нанесла удары по объектам энергетики в 15 областях Украины, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, слова которого приводит сайт "Аргументы и факты".

Он рассказал, что в ходе атаки ВС РФ использовали дроны, крылатые ракеты и комплексы "Кинжал".

В результате "Укрэнерго" была вынуждена ввести экстренные отключения электроэнергии для стабилизации работы системы.

Ранее сообщалось, что в Киеве в четвертый раз за сутки прогремели мощные взрывы. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

В Киевской и Николаевской областях и в Запорожье фиксировались проблемы со светом. Кроме того, на перебои с энергоснабжением в ряде районов Киева указал мэр города Виталий Кличко.

Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети. Более того, на правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением.

