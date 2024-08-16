РИА Новости: несколько взрывов прогремело в Киеве

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Серия взрывов прогремела в Киеве на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Местные власти сообщили о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). Помимо Киевской области, сирены воздушной тревоги также звучат в Житомирской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

В ночь на 15 августа взрывы были слышны в Черкасской области Украины. Подробности случившегося не приводились. Тогда воздушная тревога была объявлена в шести областях страны.

Несколькими днями до этого российские войска поразили базу хранения боеприпасов в пригороде Полтавы. Также был произведен удар в районе станции Супруновка. Одна из ее линий идет в бывшую военную часть А-2476, где вновь стали размещаться боевики.