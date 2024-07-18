Подполье: ВС РФ ударили ночью в районе военного аэродрома Миргорода

Фото: министерство обороны РФ

Российские военные нанесли ночью удар в районе военного аэродрома Миргорода в Полтавской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, на этом аэродроме принимали самолеты, в том числе тренировочные британского производства, которые были замечены в небе над Харьковом. После удара местные жители сообщали о сильной взрывной волне и большом зареве.

Также ВС РФ нанесли удар в районе вагоностроительного завода Кременчуга в этом же украинском регионе. Лебедев отметил, что на данном заводе производился ремонт тяжелой гусеничной техники, а также оснащение динамической броней танков производства стран НАТО.

После прилета к заводу направилось множество автомобилей скорой помощи.

Еще два удара, сопровождавшиеся серьезной детонацией, были нанесены в направлении нефтеперерабатывающего завода Кременчуга, добавил координатор подполья.

В начале этой недели российская армия нанесла ракетный удар по командному пункту Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. В связи с этим погибли несколько офицеров, которые были в командном пункте. Кроме того, легкие ранения получил первый замглавы СБУ.

Еще один удар был нанесен российскими военными по личному составу ВСУ и складу боеприпасов в Харькове. В результате склад получил серьезные повреждения.