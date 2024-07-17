Мэр Киева Кличко: серия взрывов прогремела в Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздались в Киеве на фоне объявленной в украинской столице воздушной тревоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.

По его словам, взрывы прогремели на левом берегу Киева. В данный момент в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

Также Кличко сообщил о пожаре в Дарницком районе города, однако его причина не уточняется.

На момент взрывов сирены воздушной тревоги звучали на всей территории Украины, однако сейчас угроза сохраняется только в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Утром 10 июля взрывы прогремели в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов подтвердил эту информацию, но не стал раскрывать подробности случившегося.

Позже выяснилось, что портовая инфраструктура Одесской области получила повреждения в результате взрывов. В частности, повреждения были нанесены складским помещениям и грузовому автотранспорту.