ТАСС: в Одессе прогремели взрывы

Фото: 123RF/bryanwilkinson

Серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

Мэр города Геннадий Труханов подтвердил, что в Одессе прозвучали взрывы, но не стал сообщать подробностей.

Взрывы также были слышны в Хмельницкой области Украины. Сейчас воздушная тревога звучит в областях на востоке Украины, а также в Волынской и Ровенской областях на западе страны.

До этого взрывы в Одессе прогремели утром 9 июля. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Николаеве и под Харьковом на Украине.

