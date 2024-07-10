ТАСС: в Одессе прогремели взрывы

10 июля, 04:27Политика
Фото: 123RF/bryanwilkinson
Серия взрывов прозвучала в Одессе на фоне воздушной тревоги. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.
Мэр города Геннадий Труханов подтвердил, что в Одессе прозвучали взрывы, но не стал сообщать подробностей.
Взрывы также были слышны в Хмельницкой области Украины. Сейчас воздушная тревога звучит в областях на востоке Украины, а также в Волынской и Ровенской областях на западе страны.
До этого взрывы в Одессе прогремели утром 9 июля. Кроме того, звуки взрывов были слышны в Николаеве и под Харьковом на Украине.
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