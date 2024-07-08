ТАСС: взрывы произошли в двух городах Украины

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Звуки взрывов были слышны в Николаеве и под Харьковом на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные издания.

Подробности случившегося не приводятся, местные власти пока не прокомментировали ситуацию. На данный момент воздушная тревога объявлена только в Харьковской области.

Российская армия нанесла ранее удар по железнодорожной станции, расположенной в городе Лозовая Харьковской области, где готовили военную технику и неопознанные ракеты Украины.

Кроме того, электроподстанция в городе Никополь в Днепропетровской области Украины была повреждена после взрывов. В связи с этим объекты водоканала и простые жители временно оставались без света.