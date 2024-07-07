ТАСС: взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов были слышны в Павлограде Днепропетровской области на востоке Украины в ночь на 7 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не приводятся. На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Серия взрывов прогремела в городе Сумы на севере Украины в ночь на 6 июля. Из-за этого была временно прекращена подача воды в результате повреждения водоканала.

Несколькими днями до этого взрыв произошел в порту города Черноморск в Одесской области Украины. При этом были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры.