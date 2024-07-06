ТАСС: несколько взрывов произошло в Сумах на Украине

01:17Политика
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Серия взрывов прогремела в городе Сумы на севере Украины. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате взрывов была временно прекращена подача воды из-за повреждения водоканала. Кроме того, в городе частично пропал свет.
Вечером 4 июля взрыв также прогремел в порту города Черноморск в Одесской области Украины. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.
По сведениям СМИ, припортовая инфраструктура в Одесской области получила различные повреждения в результате взрыва. В частности, были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры.
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