ТАСС: несколько взрывов произошло в Сумах на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в городе Сумы на севере Украины. Об этом со ссылкой на местные издания сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате взрывов была временно прекращена подача воды из-за повреждения водоканала. Кроме того, в городе частично пропал свет.

Вечером 4 июля взрыв также прогремел в порту города Черноморск в Одесской области Украины. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

По сведениям СМИ, припортовая инфраструктура в Одесской области получила различные повреждения в результате взрыва. В частности, были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры.