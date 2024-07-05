РИА Новости: взрывы произошли в Сумской области Украины

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Несколько взрывов прозвучало в Конотопе в Сумской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Официальной информации о взрывах пока не поступало – местные власти не комментировали ситуацию. Отмечается, что в этом городе располагается крупный железнодорожный узел.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в Одесской, Черниговской и Николаевской областях Украины.

Взрыв также прогремел вечером 4 июля в порту города Черноморск в Одесской области Украины. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

По данным местных СМИ, припортовая инфраструктура в Одесской области получила различные повреждения в результате взрыва. В частности, были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры.