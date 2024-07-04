ВС РФ поразили два предприятия ВПК и нефтезавод Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России поразили два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части Вооруженных сил Украины, передает Минобороны РФ.

По данным ведомства, авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией за прошедшие сутки был уничтожен цех производства и склад хранения ударных дронов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128-ми районах.

Ранее МО РФ докладывало о поражении истребителя ВСУ ракетным комплексом "Искандер". Боевая единица находилась на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области Украины. В это же время серия взрывов прогремела в Звягельском районе Житомирской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины.

