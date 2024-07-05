Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

00:37

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения

Припортовые объекты в Одесской области получили повреждения после взрыва

Фото: 123RF/teksomolika

Припортовая инфраструктура в Одесской области Украины получила различные повреждения в результате взрыва в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

В частности, были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры. На месте также вспыхнул пожар, который на данный момент уже ликвидировали. Более подробная информация о последствиях уточняется.

Вечером 4 июля в порту города Черноморска Одесской области Украины произошел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

В этот же день российские войска поразили два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части Вооруженных сил Украины.

Песков заявил, что электросети Украины имеют отношение к военной инфраструктуре

Читайте также


политика
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика