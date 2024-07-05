РИА Новости: портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения

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Припортовая инфраструктура в Одесской области Украины получила различные повреждения в результате взрыва в регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

В частности, были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры. На месте также вспыхнул пожар, который на данный момент уже ликвидировали. Более подробная информация о последствиях уточняется.

Вечером 4 июля в порту города Черноморска Одесской области Украины произошел взрыв. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

В этот же день российские войска поразили два предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части Вооруженных сил Украины.