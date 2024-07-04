РИА Новости: взрывы прогремели в нескольких областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прогремела в Звягельском районе Житомирской области, а также в Черниговской и Сумской областях Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные издания.

На момент публикации в указанных регионах объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Ровненской, Киевской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

В ночь на 3 июля взрыв произошел в Харькове на Украине на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Какие-либо подробности произошедшего не сообщались.

Позже взрывы также раздались в Одессе на юге Украины. Уточнялось, что это могло быть связано с работой системы противовоздушной обороны (ПВО). Тем не менее местные власти не стали комментировать ситуацию.

