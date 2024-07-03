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РИА Новости: взрыв произошел в Харькове на Украине

Взрыв прогремел в Харькове на Украине

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Взрыв прогремел в Харькове на Украине в ночь на 3 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности случившегося не приводятся. На данный момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Войска РФ нанесли ранее групповой ракетный удар по аэродрому Миргород в Полтавской области. Объективный контроль подтвердил уничтожение пяти действующих и повреждения двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27.

По данным СМИ, удар ВС РФ по военному аэродрому вызвал волну критику в адрес офицеров ВСУ, которых начали обвинять в том, что они приказали экипажам Су-27 разместить свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта.

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