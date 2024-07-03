ВСУ лишились опорного пункта в районе Кременной

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие после двухдневных боестолкновений уничтожили взводный опорный пункт Вооруженных сил Украины в Кременском лесу в ЛНР, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, это лишило украинских боевиков снабжения и возможности проводить ротационные мероприятия.

Солдаты ВСУ понесли значительные потери, оставили занимаемые позиции и "под покровом ночи бежали в юго-западном направлении".

Кременная находится на административной границе ЛНР с ДНР. Через этот прифронтовой город проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск.

26 июня ВСУ нанесли удар по центру города Кременная в Луганской Народной Республике кассетными снарядами, в результате чего оказались тяжело ранены два мирных жителя. Пострадавшие находятся в хирургическом отделении городской больницы.

Кроме того, в ходе атаки также были повреждены четыре многоквартирных дома. При этом после обстрела остались неразорвавшиеся боеприпасы. Во избежание чрезвычайной ситуации силами военных было оперативно проведено разминирование территории.

