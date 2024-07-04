"Газета.ру": в порту в Одесской области произошел взрыв

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В порту города Черноморска Одесской области Украины произошел взрыв, передает "Газета.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По данным местного издания, перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

Ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по району железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также российские силы уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования. ВС РФ также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса.

Более того, подразделения российской группировки войск "Север" впервые ликвидировали боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в зоне СВО. Солдаты нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригадам ВСУ, а также 36-й бригаде морской пехоты, 113-й, 125-й бригадам теробороны и 13-й бригаде нацгвардии.