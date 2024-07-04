Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по району железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Красном Лимане в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Немногим ранее российские силы уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования. ВС РФ также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса.

Вместе с тем армия РФ ударила по двум предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива ВСУ. Авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией за прошедшие сутки был уничтожен цех производства и склад хранения ударных дронов.

Более того, ВС РФ полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР. В результате активных действий подразделения Южной группировки войск смогли улучшить положение по переднему краю.

