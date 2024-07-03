ВС РФ впервые уничтожили боевую машину ЗРПК "Тунгуска" в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения российской группировки войск "Север" впервые уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в зоне СВО, передает "Газета.ру" со ссылкой на Минобороны РФ.

Солдаты нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригадам ВСУ, а также 36-й бригаде морской пехоты, 113-й, 125-й бригадам теробороны и 13-й бригаде нацгвардии. Атаки прошли в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Малые Проходы, Старица и Липцы Харьковской области.

В оборонном ведомстве добавили, что за прошедшие сутки украинские войска потеряли около 140 военных, 8 пикапов, 152-миллиметровое орудие Д-20, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

Ранее российская армия полностью освободили район Новый населенного пункта Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородки и Веселого Гая.

До этого ВСУ лишились опорного пункта в Кременском лесу в Луганской Народной Республике (ЛНР), что лишило украинских боевиков снабжения и возможности проводить ротационные мероприятия.