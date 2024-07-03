Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, в результате активных действий подразделения Южной группировки войск смогли улучшить положение по переднему краю.

Также группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад украинских войск, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородки и Веселого Гая.

1 июля ВС РФ смогли освободить населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Также они улучшили тактическое положение.

Ранее группировка войск "Восток" сорвала попытки усиления передовых позиций и ротации украинской армии в районах Урожайного, Шевченко, Луговского и Водяново. Более того, российские военные пресекли действия украинских инженерных групп в районах Червонова и Дорожнянков.

