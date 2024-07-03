03 июля, 13:25Политика
ВС РФ освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
По данным ведомства, в результате активных действий подразделения Южной группировки войск смогли улучшить положение по переднему краю.
Также группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад украинских войск, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородки и Веселого Гая.
1 июля ВС РФ смогли освободить населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Также они улучшили тактическое положение.
Ранее группировка войск "Восток" сорвала попытки усиления передовых позиций и ротации украинской армии в районах Урожайного, Шевченко, Луговского и Водяново. Более того, российские военные пресекли действия украинских инженерных групп в районах Червонова и Дорожнянков.
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