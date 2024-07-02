Фото: Министерство обороны РФ

Группировка войск "Восток" сорвала попытки усиления передовых позиций и ротации украинской армии в районах Урожайного, Шевченко, Луговского и Водяново. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева.

Также российские военные пресекли действия украинских инженерных групп в районах Червонова и Дорожнянков, а огонь артиллерии поразил опорные пункты и скопления живой силы и техники ВСУ в районах Владмировки, Катериновки, совхоза "Октябрь", Сторожевого, Макаровки и Гуляй Поля.

Общие потери ВСУ за сутки составили до 120 солдат, две буксируемые гаубицы FH-70, семь единиц автомобильной техники, пять беспилотников самолетного типа и два пункта боепитания.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Степовая Новоселовка в Харьковской области и Новопокровское в ДНР. Также они улучшили свое тактическое положение.

До этого штурмовые подразделения отряда "Ветераны" российской группировки войск "Центр" заняли крупный опорный пункт ВСУ на окраине населенного пункта Кирова, используя тоннель.