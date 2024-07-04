ВС РФ уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировки войск Вооруженных сил РФ уничтожили украинский самолет МиГ-29 на аэродроме базирования, сообщает Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве указали, что российские силы также поразили два предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее подразделения российской группировки войск "Север" впервые уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" в зоне СВО. Солдаты нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригадам ВСУ, а также 36-й бригаде морской пехоты, 113-й, 125-й бригадам теробороны и 13-й бригаде нацгвардии.

Кроме того, российская армия полностью освободила район Новый населенного пункта Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородки и Веселого Гая.

До этого ВСУ лишились опорного пункта в Кременском лесу в Луганской Народной Республике (ЛНР), что лишило украинских боевиков снабжения и возможности проводить ротационные мероприятия.

