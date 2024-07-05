Подполье: в Одесской области нанесли удар по центру подготовки диверсантов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Впервые мощный взрыв прозвучал в 02:00, отметил Лебедев. Он был в направлении "крытого склада".

В 02:45 прилетело в центр подготовки моряков "Авант". По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников. Кроме того, там могла находиться база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма.

В 04:50 прозвучал мощный взрыв по направлению к железнодорожной станции. Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки, пояснил координатор.

Ночью 5 июля несколько взрывов прозвучало в Конотопе в Сумской области Украины. Официальной информации о взрывах пока не поступало – местные власти не комментировали ситуацию. В этом городе располагается крупный железнодорожный узел.

Взрыв также прогремел вечером 4 июля в порту города Черноморск в Одесской области Украины. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

По данным местных СМИ, припортовая инфраструктура в Одесской области получила различные повреждения в результате взрыва. В частности, были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры.