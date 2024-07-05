Подполье заявило о ликвидации 18 иностранных наемников под Одессой

Фото: телеграм канал "Минобороны России"

Примерно 18 иностранных наемников погибли и еще 30 получили ранения в результате ракетного удара по месту расположения боевиков в Черноморске. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на одесских коллег.

По его словам, удар был нанесен 4 июля в 16:40 по административному зданию в морском порту, где находились иностранные наемники.

"Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара", – уточнил Лебедев.

Он добавил, что на территории администрации находилась тяжелая техника и снаряды, которые были ликвидированы в результате повторного удара. По данным Лебедева, после поражения объекта сотрудники СБУ вместе с некими проверяющими, говорящими по-английски, изъяли телефоны у сотрудников порта.

"После прилета началась серьезная проверка всех работников порта на этом участке", – объяснил координатор подполья.

Лебедев добавил, что удары по целям в Черноморске продолжились и ночью 5 июля: ВС РФ поразили портовый склад боеприпасов и центр подготовки, где британские инструкторы обучали диверсантов-подводников. Там же, по его словам, могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускаются в сторону Крыма. Кроме того, была ликвидирована стоянка грузовиков, перевозивших оружие и боекомплект.

О прогремевшем в порту города Черноморск в Одесской области Украины взрыве стало известно 4 июля. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

По данным местных СМИ, припортовая инфраструктура в Одесской области получила различные повреждения в результате взрыва. В частности, были повреждены несколько зданий и конструкции портовой инфраструктуры.

