Российская армия нанесла удар по железнодорожной станции, расположенной в городе Лозовая Харьковской области, где готовили военную технику и неопознанные ракеты Украины. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, атака была осуществлена ночью 7 июля. Тогда был слышен сильный взрыв в районе города.

"Удар был нанесен в стороне Ранжирного парка железнодорожной станции Лозовая", – уточнил координатор подполья.

Недавно российские войска нанесли ракетные удары по объектам ВСУ в Черноморске. По словам Лебедева, первый раз мощный взрыв прозвучал в направлении "крытого склада". Спустя время прилетело в центр подготовки моряков "Авант", уточнил он. По данным сопротивления, там британские специалисты подготавливали диверсантов-подводников. Также там могла находиться база, откуда безэкипажные катера запускаются в сторону Крыма.

Затем прозвучал мощный взрыв по направлению к железнодорожной станции. Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки, пояснил координатор.

