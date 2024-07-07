Минэнерго Украины: в Никополе из-за взрывов оказалась повреждена подстанция

Электроподстанция в городе Никополь в Днепропетровской области была повреждена после взрывов. Об этом сказано в телеграм-канале Минэнерго Украины.

В министерстве уточнили, что из-за повреждений подстанция оказалась обесточена. В связи с этим объекты водоканала и простые жители также остались без света. Сейчас, по информации ведомства, все абоненты были вновь подключены к электричеству.

Также в министерстве заявили, что в Харьковской области обнаружили повреждения на газовом объекте и на территории здания оператора распределения электроэнергии в городе Херсон.

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за последние сутки нанесла 50 ударов по украинским целям в зоне ответственности Центральной группировки ВС РФ. Всего было нанесено 390 ударов по выявленным целям ВСУ.

Потери ВСУ составили до 415 солдат, два пикапа, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка Paladin, гаубица Д-30, орудие М119, а также противотанковая пушка "Рапира".

ВС РФ также нанесли 4 июля удар по району железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Красном Лимане в ДНР.

