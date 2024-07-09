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09 июля, 12:03

Политика

Захарова обвинила Киев в бесчеловечности после трагедии в детской больнице

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Попытки киевского режима использовать трагедию с детской больницей "Охматдет" в Киеве в целях пропаганды подтверждают его бесчеловечную сущность, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ради сохранения власти киевский режим готов на любые преступления. Ему безразличны судьбы и жизни сограждан, в том числе детей", – заявила дипломат.

Захарова также обратила внимание на то, что попадание западной ракеты ЗРК Nasams в строение на территории больницы является подтвержденным фактом.

В свою очередь, военный политолог Олег Глазунов считает, что разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы "Охматдет" – это оголтелая антироссийская пропаганда. В интервью радио Sputnik он подчеркнул, что Вашингтоне лицемерно умалчивают, что в больницу попала ракета украинской ПВО.

По его мнению, западные покровители Киева восприняли инцидент с разрушенной больницей, случившийся накануне саммита НАТО, как "превосходный подарок" для обоснования дальнейшей эскалации конфликта и продолжения войны до последнего украинца.

Политолог также добавил, что произошедшее на руку Зеленскому, поскольку теперь он может требовать еще больше оружия или даже попросить, чтобы ускорили принятие Украины в НАТО.

"У США – политика двойных стандартов. Когда американцы в Ираке свергали Саддама Хусейна, бомбили больницы и живые кварталы, все подряд, то это никого на Западе не волновало. Когда натовские войска наносили удары по беженцам в Югославии, по живым кварталам и по китайскому посольству, это тоже почему-то никого не волновало. Сегодня – непроверенные данные, никто не подтвердил, что это была наша ракета, а уже обвиняют Россию. Все это в рамках американской внешней политики", – заключил Глазунов.

Информация о попадании под ракетный удар детской больницы в Киеве начала распространяться в СМИ 8 июля. Представители администрации столицы Украины сообщили, что в результате обстрела пострадало токсикологическое отделение медицинского учреждения.

В Минобороны РФ опровергли заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе военнослужащих России по украинским гражданским объектам.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. Кроме того, добавили в министерстве, в здание попала украинская ракета ПВО, запущенная из зенитного ракетного комплекса в черте города.

Посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, заявил, что в Штатах умалчивают о попадании ракеты противовоздушной обороны Украины в киевскую больницу, чтобы в дальнейшем воспользоваться этой ситуацией для новых поставок оружия.

Антонов обратил внимание, что ажиотаж, который США создают вокруг пострадавшей в результате удара больницы "Охматдет" в Киеве, является образцом "оголтелой антироссийской пропаганды". Посол подчеркнул, что американские обозреватели, которые не разобрались в подробностях инцидента, "цинично используют произошедшую трагедию против России".

ВС РФ нанесли удар по объектам военной промышленности Украины

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