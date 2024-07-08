Зеленский: Украина потребует созвать чрезвычайное заседание Совбеза ООН

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После взрывов, произошедших в Киеве, Украина потребует созвать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление лидера страны Владимира Зеленского.

Глава государства заявил об этом в ходе пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Информация о якобы попадании под ракетный удар детской больницы в Киеве появилась в СМИ 8 июля. Представители администрации украинской столицы утверждали, что в результате обстрела пострадало токсикологическое отделение. Медицинское учреждение, о котором идет речь, располагается в Шевченковском районе Киева.

Позже представители Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам ВСУ. При этом в ведомстве опровергли заявления представителей киевского режима о якобы намеренном ракетном ударе российских формирований по гражданским объектам Украины.

В Минобороны отметили, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из украинской столицы лишь служат подтверждением факта разрушений, к которым привело падение украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города.

