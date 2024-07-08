ВС РФ уничтожили HIMARS, из которых обстреляли Севастополь 23 июня

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия ликвидировала ударом "Искандера" пусковые установки РЗСО HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, которые ВСУ использовали для атаки по Севастополю 23 июня. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ и опубликовала видео уничтожения снарядов.

По информации ведомства, передвижение и сокрытие позиций в лесополосе у населенного пункта Клапая в Херсонской области, где были расположены три пусковые установки РСЗО HIMARS, обнаружили операторы российских дронов. Именно по этому месту и был нанесен ракетный удар, добавили в Минобороны РФ.

Кроме того, как уточнили в министерстве, были ликвидированы не только три пусковые установки, но и до 10 иностранных наемников, обслуживавших американские РСЗО.

В свою очередь, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал ТАСС, что после атаки на Севастополь в стационарах до сих пор находятся 19 пострадавших, среди которых семь детей.

"Один взрослый пациент находится в тяжелом состоянии, остальные – в состояниях средней и легкой степеней тяжести", – добавил Кузнецов.

В результате атаки ВСУ на Севастополь погибли четыре человека, включая двоих детей. Еще 153 пострадали.

Власти пообещали выплаты всем пострадавшим на сумму от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести вреда, причиненного их здоровью. При этом члены семьи погибших получат в равных долях 1 миллион рублей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о реакции России на обстрелы российских регионов американским оружием. Также он уточнил, что украинские ракеты не долетели бы до субъектов РФ без прямого участия Вашингтона в наведении цели и подготовке данных со спутников для Киева.

