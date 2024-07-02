Пентагон считает удары американским оружием по Крыму допустимыми

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Власти Соединенных Штатов Америки считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории", – передает ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона.

Также Райдер заявил, что Штаты считают Крым частью Украины.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате произошедшего погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.

После украинской атаки МЧС России ликвидировало 4 суббоеприпаса, которые были найдены на пляже "Учкуевка".

Также на фоне ЧП в Севастополе был введен новый видео- и звуковой сигнал оповещения об опасности "Баллистика". При сигнале воздушной тревоги у местных жителей есть 20–30 минут, чтобы спрятаться в укрытие, а при "Баллистике" – 1–2 минуты.