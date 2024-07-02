02 июля, 21:16Политика
Пентагон считает удары американским оружием по Крыму допустимыми
Фото: 123RF/jeremyarnica
Власти Соединенных Штатов Америки считают допустимым нанесение ударов по Крыму американским вооружением. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории", – передает ТАСС слова пресс-секретаря Пентагона.
Также Райдер заявил, что Штаты считают Крым частью Украины.
Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня американскими ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами. В результате произошедшего погибли четыре человека, включая двоих детей, еще 153 пострадали.
После украинской атаки МЧС России ликвидировало 4 суббоеприпаса, которые были найдены на пляже "Учкуевка".
Также на фоне ЧП в Севастополе был введен новый видео- и звуковой сигнал оповещения об опасности "Баллистика". При сигнале воздушной тревоги у местных жителей есть 20–30 минут, чтобы спрятаться в укрытие, а при "Баллистике" – 1–2 минуты.