Канцлер Австрии Нехаммер назвал допустимыми удары ВСУ по территории России

Фото: Ukrainian 24 Mechanised brigade via AP/Oleg Petrasiuk

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России являются допустимыми, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

"Подобные нападения на Россию допустимы международным правом", – приводит слова политика "Газета.ру" со ссылкой на Neue Zürcher Zeitung.

Вместе с тем канцлер обратил внимание, что Австрия является нейтральным государством, которое не оказывает украинской стороне военной поддержки. При этом, по словам политика, другие страны поставляют Украине оружие, чтобы она "могла дать отпор".

Канцлер также заявил, что Австрия солидарна с прочими странами Евросоюза в вопросе оказания санкционного давления на Россию и помощи Украине в финансовом отношении.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что продолжает негативно относиться к вопросу использования ВСУ переданного Вашингтоном оружия для ударов по целям, которые находятся на территории России. При этом американский лидер подчеркнул, что видит смысл в применении американского оружия по прилегающим к Украине районам РФ.

