Белоусов поручил Генштабу принять меры из-за дронов США над Черным морем

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на американские провокации над Черным морем. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В Минобороны России отмечают возросшую интенсивность полетов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Черного моря, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому Вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что полеты беспилотников США над Черным морем кратно повышают вероятность инцидентов с летательными аппаратами ВКС России и свидетельствуют о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Минобороны подчеркивает, что подобные действия увеличивают риск прямой конфронтации Альянса с Российской Федерацией, а ответственность за это будут нести страны НАТО.

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь 23 июня. По информации Минобороны РФ, Киев использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами, при этом полетные задания вводились специалистами США на основе спутниковой разведки Вашингтона, а в небе у Крыма дежурил американский беспилотник-разведчик.

Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 153 мирных жителя, среди которых 27 детей, пострадали.

