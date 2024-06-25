Мурашко: 77 пострадавших при атаке на Севастополь находятся в стационарах

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Лечение в стационарах проходят 77 человек, пострадавших при атаке на Севастополь. Об этом РИА Новости заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Из них в тяжелом состоянии 14 пациентов, 22 пациента вчера были эвакуированы бортом совместно с департаментом здравоохранения Москвы", – уточнил Мурашко, добавив, что среди эвакуированных в Москву числятся 12 детей.

Между тем стационарное лечение после нападения боевиков в Дербенте проходят 20 человек. Они получили необходимую помощь медиков. Один из пациентов готовится к эвакуации в Московский центр имени Пирогова, добавил глава Минздрава.

Днем 23 июня Севастополь подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ. В ходе ударов по городу военные использовали американские ракеты ATACMS. Жертвами трагедии стали четыре человека, еще 153 мирных жителя пострадали.

В этот же день в Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, которая позже загорелась, а в Махачкале – пост ДПС.

При нападении погибли 20 человек, 15 из которых были сотрудниками правоохранительных органов. Жертвой теракта также стали православный священник и гражданские лица.