Жертвами нападения боевиков в Дагестане стали 20 человек

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

В результате нападения боевиков в Дагестане погибли 20 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов и мирные жители. Об этом сообщила министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева.

"В результате произошедшего вчера в республике террористического акта в Махачкале и в Дербенте пострадали 46 человек, среди которых есть как гражданские лица, так и работники правоохранительных органов", – приводят ее слова в телеграм-канале регионального Минздрава.

Состояние семи пострадавших оценивается как тяжелое. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь в городских учреждениях.

Беляева также добавила, что решение о транспортировке пациентов за пределы Дагестана будет принято после повторного проведения телемедицинской консультации с выполнением назначенного дообследования. Некоторых пациентов переведут в ведомственные учреждения для дальнейшего продолжения лечения.

О ЧП в Дагестане стало известно вечером 23 июня. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, которая позже загорелась, а в Махачкале – пост ДПС.

Согласно последним данным, в результате нападения погибли 15 сотрудников правоохранительных органов.

В связи с произошедшим СКР возбудил уголовные дела, а на территории всего Дагестана ввели режим контртеррористической операции (КТО). В итоге были нейтрализованы пять боевиков.

Режим КТО завершили утром 24 июня. После произошедшего в республике объявили трехдневный траур до 26 июня.

