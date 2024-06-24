Президент Узбекистана в соболезновании Путину осудил теракты в Дагестане

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в соболезновании Владимиру Путину осудил теракты в Дагестане. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Шерзод Асадов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Мирзиеев направил Путину телеграмму, где, помимо соболезнований, заявил о готовности продолжать сотрудничество в структурах в борьбе с терроризмом.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

Как сообщили в МВД Дагестана, в регионе госпитализированы 16 человек, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.

По словам Сергея Меликова, жертвами терактов в регионе стали более 15 полицейских, а также несколько мирных граждан. Он также сообщил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. Было ликвидировано шестеро злоумышленников.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. В Дагестане после произошедшего объявили трехдневный траур.