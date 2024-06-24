Глава района Дагестана исключен из "Единой России" за дискредитирующие действия

Фото: sergokala.ru

Президиум регионального политсовета "Единой России" исключил главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова из партии. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального отделения фракции.

Данное решение было принято в соответствии с уставом – за дискредитирующие "Единую Россию" действия, сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о задержании Омарова в Дагестане после того, как стало известно, что его сыновья могли быть причастны к произошедшим в регионе терактам.

Омарова отправили на допрос, а по месту его жительства провели обыски. Кроме того, по данным источника в руководстве Дагестана, главу района отправят в отставку.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

В МВД Дагестана сообщили о 16 пострадавших, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.

Глава республики Сергей Меликов заявил, что жертвами терактов стали более 15 полицейских и несколько мирных жителей. Всего в результате оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте было ликвидировано шестеро бандитов.

Власти региона объявили 24, 25 и 26 июня траур в республике. Учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.