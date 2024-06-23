РИА Новости: главу района Дагестана задержали за участие его сыновей в терактах

Фото: sergokala.ru

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, задержали. Об этом РИА Новости заявил источник в силовых структурах республики.

Собеседник агентства уточнил, что Омаров находится на допросе. Также источник в руководстве Дагестана сообщил агентству, что Омаров будет отправлен в отставку.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что у главы Сергокалинского района республики по месту жительства проводятся обыски.

23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. Как уточняет муфтият республики, в результате нападения погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек получили ранения.

На всей территории Дагестана объявлен режим контртеррористической операции. Правоохранители ликвидировали четырех боевиков.

Также в Дербенте начальник отдела полиции Дагестанских Огней получил тяжелое ранение. Медики не смогли его спасти – он погиб.