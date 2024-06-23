МВД Дагестана: правоохранители ликвидировали четырех боевиков в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Правоохранители ликвидировали четырех боевиков в Махачкале. Об этом МВД Дагестана сообщило в телеграм-канале.

Как передает муфтият республики, число погибших после теракта в Дагестане достигло девяти, семь из них – правоохранители. Пострадали 25 человек. Муфтият выразил соболезнования родным и близким погибших.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев в телеграм-канале уточнил, что перестрелка в церкви Махачкалы завершилась, однако люди пока не вышли. В данный момент идет проверка территории. Как минимум один нападавший убит, на территорию церкви боевики попали предположительно через забор, говорится в публикации.

Стрельба Дагестане произошла 23 июня. В Дербенте боевики обстреляли синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. Тогда сообщалось о шести погибших правоохранителях и 12 пострадавших.

Возбуждены уголовные дела по статье "Террористический акт". На всей территории республики объявлен режим КТО.

В региональном Минздраве указали, что все пострадавшие поступают в медучреждения Дагестана, им оказывается помощь. Их лечение находится на контроле министра здравоохранения республики