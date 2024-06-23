Силовики Северной Осетии перешли на усиленный режим несения службы

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Сотрудники силовых структур Северной Осетии переведены на усиленный режим несения службы из-за нападений в Дагестане. Об этом глава республики Сергей Меняйло написал в своем телеграм-канале.

По его словам, он дал поручение усилить охрану общественных мест, ТЦ и соцучреждений. Он круглосуточно находится на связи с правоохранителями, говорится в публикации.

Также в ходе телефонного разговора с главой Дагестана Сергеем Меликовым Меняйло заявил, что Северная Осетия всегда готова помочь. Он выразил уверенность, что авторы и исполнители нападения будут наказаны.

Стрельба в Дербенте и Махачкале произошла 23 июня. В Дербенте боевики обстреляли синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. По данным МВД республики, шесть правоохранителей погибли, еще 12 получили ранения. Также в результате нападения в Дербенте убит священник церкви, а в Махачкале – охранник церкви.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту терактов. В республике объявлен режим КТО. На данный момент известно о ликвидации двух нападавших.

В региональном Минздраве заявили, что все пострадавшие поступают в медучреждения Дагестана, им оказывается помощь. Их лечение находится на контроле министра здравоохранения республики.