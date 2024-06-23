Хадулаев: священник и охранник убиты в Дербенте и Махачкале

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Священник церкви в Дербенте и охранник церкви в Махачкале убиты в результате нападения неизвестных. Об этом сообщил зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в телеграм-канале.

По его информации, священнику Николаю в Дербенте перерезали горло. Мужчине было 66 лет, он очень болел, уточнил Хадулаев. Охранника Михаила в церкви Махачкалы, который был вооружен лишь газовым пистолетом, расстреляли, написал Хадулаев и добавил, что другие священники закрылись в церкви и ждут помощи.

МВД Дагестана в телеграм-канале сообщило, что боестолкновение на улице Магомедгаджиева в Махачкале продолжается. Обновленной информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и мирных жителей нет, уточнили в ведомстве.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по Дагестану Гаяну Гариеву, на улице Орджоникидзе также горит патрульный автомобиль ППС. Граждан призвали оставаться дома и не выходить без необходимости.

Ранее неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Предварительно, один полицейский погиб, еще один получил ранения. Машина, на которой скрылись стрелявшие, объявлена в ориентировку.

Позже в синагоге начался пожар. Сотрудники МЧС тушат возгорание, сказали в мэрии города.

Также неизвестные открыли стрельбу по посту ДПС в Махачкале. Один полицейский погиб, еще шестеро получили ранения. В городе объявили план "Перехват".

В связи с нападениями в Дербенте и Махачкале в Дагестане сформирован оперативный штаб. По словам главы республики Сергея Меликова, службы действуют в соответствии с инструкцией.