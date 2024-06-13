ОМОН обнаружил боеприпасы у стрелявшего около монастыря под Калугой

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Бойцы ОМОН Росгвардии в ходе задержания мужчины, подозреваемого в стрельбе у монастыря Оптина пустынь в Козельске Калужской области, нашли у него боеприпасы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Мужчину задержали на берегу реки Жиздра в районе поселка Механический завод. Помимо боеприпасов, у него было автоматическое оружие. Сопротивление ОМОНу подозреваемый оказать не успел.

Мужчина устроил стрельбу на дороге у монастыря Оптина пустынь вечером 12 июня. Он остановил автомобиль на дороге, после чего начал стрелять в воздух и землю, в результате кусок асфальта отрикошетил в женщину. Она получила касательное ранение ноги.

СМИ сообщали, что злоумышленник хотел ограбить проезжавший автомобиль. Как рассказал наместник монастыря епископ Можайский Иосиф (Королев), пострадавшая является иконописцем.

В связи с произошедшим в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье за разбой с применением оружия. Причина его действий устанавливается.

