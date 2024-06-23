НАК: режим контртеррористической операции введен в Дагестане

Фото: телеграм-канал 112

Режим контртеррористической операции (КТО) ввели на всей территории Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в информцентре Национального антитеррористического комитета (НАК).

В НАК объяснили, что решение о введении КТО принято в целях обеспечения безопасности граждан, пресечения преступлений террористической направленности и задержания причастных к нападениям. В данный момент проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации тех, кто обстрелял здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте, добавили там.

Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева, шесть правоохранителей убиты и 12 получили ранения. Прокуратура Дагестана в телеграм-канале указала, что ход расследования уголовных дел о терактах в Дербенте и Махачкале поставлен на контроль.

О стрельбе в Дербенте и Махачкале стало известно вечером 23 июня. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, а в Махачкале – пост ДПС.

СК РФ возбудил уголовные дела по статье "Террористический акт". Позже двух боевиков ликвидировали. Силовики продолжают работу.