Горин: основной пожар в синагоге Дербента потушен

23 июня, 21:03Происшествия
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Основной пожар в синагоге в Дербенте потушен, однако большие очаги еще остались. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель ФЕОР Борух Горин.
По его словам, пожарных отогнали из-за опасений, что внутри остались террористы. На улицах вокруг синагоги идет стрельба, утонил Горин. По его информации, есть сведения, что свитки Торы сгорели.
По данным ТАСС, в Махачкале возобновилась стрельба после нападения боевиков. Звуки стрельбы слышны по улице Мирзабекова.
Мэр Махачкалы в телеграм-канале Юсуп Умавов призвал местных жителей воздержаться от поездок по улицам Мирзабекова, Поповича, Магомедтагирова, Магомеда Гаджиева, Буйнакского и в районе железнодорожного вокзала. Он попросил горожан быть внимательными на дорогах и пропускать машины экстренных служб.
О стрельбе в Дербенте и Махачкале стало известно вечером 23 июня. В Дербенте неизвестные обстреляли церковь и синагогу, которая позже загорелась, а в Махачкале – пост ДПС. В МВД Дагестана сообщили, что шесть правоохранителей погибли, еще 12 ранены.
СК РФ возбудил уголовные дела по факту терактов. Также силовики ликвидировали двух боевиков. На всей территории республики объявлен режим КТО.
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