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23 июня, 22:09

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МВД Дагестана: неизвестные обстреляли полицейскую машину в селе Сергокала

Неизвестные обстреляли полицейскую машину в дагестанском селе Сергокала

Фото: телеграм-канал Readovka

На площади в центре села Сергокала в Дагестане неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Об этом МВД республики сообщило в телеграм-канале.

По данным ведомства, один полицейский ранен. Силовики направились на место происшествия для выполнения боевого задания. Информация предварительная, говорится в публикации.

Стрельба Дагестане произошла 23 июня. В Дербенте боевики обстреляли синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. Как передает муфтият республики, в результате нападения погибли девять человек, семь из них – правоохранители. Еще 25 человек пострадали. Всем пострадавшим оказывается медпомощь в больницах республики.

На всей территории Дагестана объявлен режим КТО. Правоохранители ликвидировали четырех нападавших.

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