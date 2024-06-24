Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Более 15 сотрудников полиции стали жертвами терактов в Дагестане. Также погибли несколько мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов по итогам заседания оперативного штаба.

"Первыми на пути террористов, на пути бандитов, на пути нелюдей, которые в день Святой Троицы совершили террористические атаки на культовые объекты иудейской и православной церкви, стали наши полицейские. Как и несколько лет назад, именно они защитили мирных жителей, гостей нашей республики от преступных террористических атак ценой своей жизни", – отметил Меликов.

Он добавил, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий в Махачкале и Дербенте завершена. Было ликвидировано шестеро бандитов.

"Будут проводиться последующие оперативно-разыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих "спящих ячеек", которые, безусловно, подготавливались в том числе из-за рубежа", – подчеркнул глава региона.

Меликов призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Он также вновь выразил соболезнования родным и близким жертв терактов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК), в Дагестане продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия, а также поиск пособников бандитов.

На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности. Было изъято стрелковое оружие и боеприпасы.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС.

В МВД Дагестана сообщили о 16 пострадавших, среди которых 13 полицейских и трое мирных жителей.

На всей территории Дагестана объявляли режим контртеррористической операции. Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела.