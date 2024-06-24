Минэкономразвития рекомендовало турбизнесу не штрафовать за перенос поездок в Дагестан

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Минэкономразвития РФ рекомендовало турфирмам и операторам, а также владельцам гостиниц с пониманием отнестись к желанию туристов перенести сроки своих поездок в Дагестан и по возможности не штрафовать за это. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве выразили соболезнования родным и близким погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Вечером 23 июня в Дербенте неизвестные обстреляли из автоматического оружия синагогу и церковь, в Махачкале – пост ДПС. По информации муфтията республики, в результате нападения погибли девять человек, семь из них – правоохранители.

Следственный комитет по факту терактов возбудил уголовные дела. На территории Дагестана вводили режим КТО.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили о ликвидации двух боевиков в Дербенте. По данным МВД Дагестана, после боестолкновений в регионе были госпитализированы 16 человек, среди них 13 полицейских и трое мирных жителей.